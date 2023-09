COlab lance la Fabrique numérique : Un outil pour aider les enseignants à démystifier le numérique

COlab innovation sociale et culture numérique annonçait la semaine dernière le lancement de la Fabrique numérique, une plateforme qui offre au corps professoral capsules et jeux pédagogiques, des exercices interactifs et des rencontres avec des modèles québécois inspirants. Elle vise à développer la compétence numérique des élèves du deuxième cycle du secondaire, et en faciliter l’enseignement,

« En procurant [à l’enseignant] des contenus pédagogiques contextualisés clés en main et prêts à l’utilisation, notre outil le sécurisera face à l’univers du numérique », explique Josée Gauthier, directrice générale de COlab. « Chaque personne revivra d’abord le plaisir d’apprendre, puis constatera vite qu’il n’est pas impératif de maîtriser à fond cette discipline pour la faire découvrir aux jeunes. Quant à ceux-ci, ils bénéficieront de contenus accessibles, enrichissants et stimulants! »

Répondant au Plan d’action numérique en éducation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, les activités proposées sont axées sur un système de gestion autonome des apprentissages.

La plateforme de COlab s’inscrit dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’essor des nouvelles technologies. Désormais, le développement des compétences numériques constitue un enjeu primordial, rappelle d’ailleurs Josée Gauthier. « Les innovations technologiques transforment le marché de l’emploi et influent sur les compétences recherchées par les entreprises, dit-elle, signalant au passage la faible représentation féminine dans ce secteur. Nous visons aussi à changer la culture du numérique dans le système d’éducation et dans la société pour que les jeunes, en particulier les filles, s’y reconnaissent et s’y sentent accueillis. »

La Fabrique numérique a été testée dans une vingtaine de classes l’hiver dernier. Les contenus ont été produits pour respecter la durée moyenne d’un cours type. « Les jeunes l’ont adorée », souligne Anne-Marie Bérubé, conseillère de COlab. « Plusieurs y ont découvert des professions et des métiers qui leur étaient inconnus. D’autres n’ont pas vu le temps passer, tellement leur plaisir était grand. »

COlab estime qu’environ 15 000 jeunes bénéficieront de la Fabrique numérique durant la prochaine année scolaire. D’ici 2025, la société souhaite l’étendre aux écoles primaires et, éventuellement, au Canada anglais. La plateforme a nécessité une année de développement et une équipe d’une demi-douzaine de personnes. Elle a été réalisée en partie grâce à un soutien de 1,5 million $ du gouvernement du Canada par son programme CodeCan.

Afin d’accéder à ce contenu pédagogique, le personnel enseignant n’a qu’à se rendre à fabrique-numerique.com, puis à s’y créer un compte sans frais.