IBM lance la plateforme SkillsBuild Reignite

Marie Pâris - 27/07/2020

IBM annonce le lancement de sa plateforme d’apprentissage en ligne SkillsBuild Reignite, pour aider les chercheurs d’emploi, les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à développer leurs compétences numériques.

La plateforme vise notamment les domaines technologiques en forte croissance tels que le développement Web, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

SkillsBuild Reignite est une extension de SkillsBuild, une offre similaire déployée en partenariat avec des agences de placement.

À Toronto, IBM Canada et l’organisation à but non lucratif ACCES Employment proposeront des cours et un encadrement personnalisé à plus de 35 000 chercheurs d’emploi d’origines diverses.

Le Groupe Banque TD, par l’intermédiaire de son entreprise citoyenne La promesse TD Prêts à agir, financera pour sa part des programmes qui aident les femmes et les nouveaux arrivants professionnels en TI à réussir leur carrière au Canada.

Gratuite et disponible en anglais et en français, SkillsBuild proposera plus de 7000 cours, des projets et un encadrement personnalisés aux Canadiens qui souhaitent développer de nouvelles compétences.

« Il est essentiel de s’assurer que les Canadiens développent ces compétences utiles qui correspondent aux besoins du secteur. […] SkillsBuild fournira aux apprenants les compétences professionnelles et le mentorat dont ils ont besoin pour naviguer dans la nouvelle économie numérique », a souligné Claude Guay, président d’IBM Canada.

La plateforme sera aussi utilisée par Services d’emploi pour les jeunes, un organisme canadien qui fournit des services à des milliers de jeunes défavorisés et leur permet de développer des compétences en matière de culture numérique et d’infonuagique.

Tags: apprentissage