Microsoft veut former 25 millions de personnes au numérique

Marie Pâris - 06/07/2020

Microsoft a annoncé le lancement d’une initiative pour aider 25 millions de personnes dans le monde touchées par la COVID-19 à acquérir de nouvelles compétences numériques.

Pour ce faire, la compagnie combinera ses ressources existantes et nouvelles à celles de LinkedIn et de GitHub.

Microsoft va fournir un accès gratuit à du contenu éducatif, investir dans l’accès à une formation de qualité, offrir des tests à faible coût fournissant des certifications reconnues par l’industrie et fournir des connexions gratuites aux outils d’emplois.

L’entreprise subventionnera également à hauteur de 20 millions de dollars les organisations à but non lucratif qui aident les personnes qui en ont le plus besoin, dont trois organisations canadiennes: NPower Canada, Canada Learning Code en partenariat avec le Juno College of Technology et le Conseil canadien de l’information et des communications.

« Développer le plein potentiel de notre base de talents est essentiel pour la prospérité canadienne des prochaines années, alors que l’économie repose de plus en plus sur le numérique, indique Namir Anani, président du Conseil canadien de l’information et des communications. Notre partenariat avec Microsoft Canada contribuera à l’embauche de plus de personnes habituellement sous-représentées dans les carrières du numérique. »

De nouvelles données fournies par LinkedIn montrent en effet une augmentation dans la demande au Canada de travailleurs possédant des compétences et certifications numériques.

Les services logiciels et informatiques ainsi que les finances ont connu la plus forte augmentation des embauches nettes au premier trimestre, la technologie représentant 9 % de l’emploi total au Canada. L’ingénieur logiciel a la plus grande part d’embauche parmi les emplois les plus demandés.

Tags: Canada Learning Code