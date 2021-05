Google Canada verse 2 M$ pour les chercheurs d’emploi

Marie Pâris - 18/05/2021

Google Canada annonce un engagement de 2 millions de dollars dans le domaine des compétences numériques afin de former des Canadiens à de nouvelles carrières en technologie en moins de six mois. Cet investissement comprend une subvention de trois ans à NPower Canada pour offrir des programmes de Certificats de Carrière Google et pour déployer 5 000 bourses d’études basées sur les besoins pour accéder au programme.

Les bourses Certificats de Carrière Google seront distribuées en collaboration avec des organismes à but non lucratif de développement de la jeunesse et de la main-d’œuvre (Pathways to Education, la bibliothèque publique de Toronto, YMCA), en se concentrant sur les jeunes Canadiens issus de communautés mal desservies.

Google Canada fournira à ces OBNL des fonds supplémentaires pour améliorer les programmes de formation professionnelle existants.

Les Certificats de Carrière Google préparent les demandeurs d’emploi à de nouvelles carrières à forte demande dans des secteurs en expansion, sans qu’un diplôme ou une expérience pertinente ne soit requis.

Les programmes de certificat sont offerts en analyse de données, en gestion de projet, en conception d’interface utilisateur et en soutien informatique.

En dehors de la programmation de NPower Canada, les certificats sont offerts par l’intermédiaire de la plateforme d’apprentissage en ligne Coursera et sont disponibles en anglais. Certains programmes seront également disponibles en français à partir de 2022.

Google Canada introduit également un consortium d’employeurs pour les diplômés des Certificats de Carrière Google, qui inclut KPMG, Telus, Google et Loblaw. Ce groupe prendra en considération les diplômés des programmes de Certificats de Carrière Google de NPower Canada pour les postes ouverts dans leurs entreprises.

