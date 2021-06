Cogeco et Bell amènent la haute vitesse dans trois nouvelles régions

Marie Pâris - 03/06/2021

D’ici septembre 2022, 2 560 foyers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean auront accès aux services Internet haute vitesse avec Bell, et 4 340 foyers des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François, dans la région de l’Estrie, avec Cogeco.

Les investissements respectifs de 18,44 et de 31,7 millions de dollars ont été réalisés dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ces investissements accéléreront le déploiement d’infrastructures dans les municipalités de Chambord, La Doré, Mashteuiatsh, Roberval, Sainte-Hedwidge, Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales, Saint-Prime, Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré.

En Estrie, les municipalités concernées sont Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon, Westbury, Cleveland, Melbourne, Richmond, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Windsor.

« Notre objectif ambitieux consiste à donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d’ici septembre 2022. Cette annonce est un autre pas dans la bonne direction, a commenté Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d’être le chef de file en matière de connectivité. »

L’Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers en tout, notamment par des ententes avec six des plus grandes entreprises de télécommunications, grâce à un investissement à parts égales de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l’infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont un milliard de dollars proviennent du Budget 2021.

