La montréalaise CGI, une entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management qui compte 88 500 conseillers et professionnels, a été nommée parmi les meilleurs employeurs au monde pour 2022 par le magazine Forbes. Ce prestigieux classement, compilé en partenariat avec la firme d’études de marché Statista, est basé sur des sondages auprès de 150 000 employés à temps plein et à temps partiel d’entreprises et d’institutions multinationales de 57 pays.

Le classement annuel récompense et souligne les accomplissements des organisations qui excellent dans l’impact et l’image d’entreprise, le perfectionnement des talents, l’égalité des genres et la responsabilité sociale.

« Embaucher et attirer des personnes talentueuses est au fondement de la capacité de CGI à aider ses clients à assurer le fonctionnement des organisations à l’échelle mondiale », a déclaré George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. « Nous sommes fiers d’être reconnus par Forbes comme l’un des meilleurs employeurs au monde. Nous croyons que cette reconnaissance témoigne de notre culture axée sur le travail d’équipe et l’inclusion, qui permet à nos professionnels de bâtir leur carrière tout en apportant des contributions significatives à nos clients, à notre entreprise et aux communautés où nous vivons et travaillons. »

On se souviendra que, plus tôt cette année, Forbes a également nommé CGI parmi les meilleures firmes de conseil en management au monde. En outre, EcoVadis a classé CGI parmi les 1 % des entreprises les plus performantes pour ses pratiques d’affaires durables, y compris dans les catégories Éthique et anti-corruption de même que Social et droits de l’homme. CGI a par ailleurs obtenu des reconnaissances dans l’ensemble de ses marchés géographiques pour ses réalisations dans un vaste éventail de domaines, notamment : formation en milieu de travail, diversité, équité et inclusion, bien-être ainsi que responsabilité sociale, précise la société dans un communiqué.