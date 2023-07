BrainBox AI annonce l’acquisition de la division des systèmes de gestion de l’énergie au détail d’ABB

La Montréalaise BrainBox AI, une entreprise qui tire parti de l’IA autonome pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus verts et plus efficaces, se porte acquéreur de l’activité d’intégrateur de systèmes de gestion de l’énergie (EMS) au détail de son partenaire mondial ABB. Elle avait annoncé son intention de l’acquérir le 28 avril dernier.

Avec des solutions complémentaires, BrainBox AI et l’équipe commerciale de détail d’EMS partagent la mission de décarboniser et d’optimiser le secteur de l’immobilier commercial, explique la société. En fusionnant son expertise axée sur l’apprentissage en profondeur avec une intégration native aux systèmes existants, BrainBox AI prépare le terrain pour faire progresser sa position dans le secteur de la vente au détail.

« Aujourd’hui est une journée passionnante pour nous. Nous accueillons officiellement l’équipe EMS dans la famille BrainBox AI », souligne Frank Sullivan, directeur commercial de BrainBox AI. « Cet événement signifie un grand changement pour nous alors que nous continuons à faire évoluer notre entreprise. La solution de BrainBox AI peut permettre aux propriétaires de bâtiments et aux gestionnaires d’installations de réduire considérablement les dépenses énergétiques et les émissions de carbone de leurs bâtiments. Désormais, sa livraison aux clients a été étendue au moyen de la plate-forme technologique apportée par l’équipe EMS. Avec plus de 10 000 emplacements équipés d’EMS, l’opportunité d’améliorer les résultats de durabilité des clients avec nos contrôles d’IA est colossale. Nous célébrons ce moment alors que nous continuons à apporter des changements positifs dans la lutte contre le changement climatique. »

Cette acquisition inaugure un nouveau mode de connectivité à sa technologie, permettant à BrainBox AI de fournir sa technologie IA avec des capacités d’optimisation de la gestion de l’énergie, de réduction de l’empreinte carbone, d’amélioration du confort des clients et des employés et d’une maintenance prédictive ciblée « à la demande » pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

À ce jour, explique la société, BrainBox AI a réduit les dépenses d’électricité CVC de ses clients de 16 % en moyenne et les dépenses de gaz de 18 % en moyenne. De plus, les propriétaires d’immeubles bénéficient de réductions significatives des coûts de maintenance, d’une prolongation de la durée de vie de l’équipement et d’améliorations spectaculaires du niveau de confort pour les clients et les associés.