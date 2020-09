Bell étend son service Internet dans les zones rurales

Catherine Morin - 16/09/2020

Bell devance son projet d’expansion de service Internet dans les zones rurales du Canada. D’ici la fin de 2020, 80 000 foyers supplémentaires auront accès à la vitesse idéale d’accès à Internet fixée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), soit 50 Mb/s pour les téléchargements et 10 Mb/s pour les téléversements.

En juillet, Bell avait annoncé qu’elle augmenterait les vitesses de téléchargement à 50/10 pour 300 000 domiciles au pays, notamment dans les régions éloignées et les provinces de l’Atlantique.

Bell indique maintenant être en bonne voie d’offrir son service dans près de 50 % des zones de couverture ciblées d’ici la fin de l’année. Un total de 350 000 résidences auront ainsi un accès immédiat à des vitesses 50/10 améliorées.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du CRTC de combler le fossé numérique entre les vitesses d’accès à Internet dans les zones rurales et urbaines. Selon le Conseil, 85,7 % des résidents des villes ont un accès à une vitesse de 50/10, contre seulement 40,8 % dans les zones rurales.

Bien que Bell finance entièrement ce déploiement, il est aussi rendu possible par l’appui du gouvernement fédéral aux investissements dans le réseau Internet. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a mis en place plusieurs programmes afin de relier 95 % des Canadiens à Internet haute vitesse d’ici 2026, et l’ensemble de la population, d’ici 2030.

Le service Internet résidentiel de Bell s’appuie sur les réseaux de fibre optique et sans-fil de l’entreprise pour fournir un accès Internet à large bande aux résidents des petites villes et des collectivités rurales. Déjà offert à environ 400 000 foyers de l’Ontario et du Québec, le service devrait, à terme, atteindre un million de résidences dans l’ensemble du pays, y compris au Manitoba et dans les Maritimes.

Tags: Bell