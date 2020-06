Bell choisit Ericsson pour son réseau 5G

Marie Pâris - 03/06/2020

Bell Canada a annoncé mardi qu’Ericsson fournira l’équipement du réseau d’accès radioélectrique pour son réseau sans fil 5G national.

Ericsson, qui fournit déjà la compagnie de télécommunications pour son réseau sans fil 4G LTE, travaillera aussi sur le service Internet résidentiel sans fil de Bell qui vise à offrir un accès Internet haute vitesse aux régions rurales.

Telus a annoncé plus tard dans la journée avoir aussi choisi Ericsson ainsi que l’entreprise finlandaise Nokia comme fournisseurs pour ses réseaux 5G.

Ericsson a déjà conclu 92 ententes commerciales avec des fournisseurs de télécommunications dans le monde pour la technologie 5G. Il s’agit de la première entreprise à offrir des réseaux 5G commerciaux sur quatre continents.

« Grâce aux connexions à haute capacité et presque instantanées de la technologie 5G, des applications de nouvelle génération seront possibles, comme la vidéo 4K mobile et la réalité immersive augmentée, les véhicules connectés et l’automatisation industrielle liée à l’IdO à très grande échelle », a indiqué Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell.

Ce service 5G initial permettra d’atteindre des vitesses de transmission de données plus rapides que celles du réseau LTE à son lancement.

Le réseau 5G de Bell continuera de se développer en vitesse, capacité et couverture au fur et à mesure que d’autres fréquences du spectre 5G sans fil seront libérées. Des enchères de spectre de 3,5 GHz du gouvernement fédéral auront notamment lieu cette année.

Bell, qui offre déjà des téléphones intelligents compatibles, se dit prête à lancer le service 5G initial à mesure que l’économie sera relancée.

Tags: 5G