Apple accélère le développement de son moteur de recherche

Marie Pâris - 29/10/2020

Discrètement mais sûrement, Apple met de plus en plus d’efforts dans la mise au point de son propre moteur de recherche pour iPhone, selon un rapport de The Financial Times

Quand un utilisateur d’un iPhone avec iOS 14, le dernier logiciel iPhone, tape une demande dans la fenêtre de recherche, Apple affiche désormais ses propres résultats au lieu de ceux de Google.

Le moteur de recherche propose aussi des suggestions d’auto-complétion, s’inspirant des recherches les plus courantes des utilisateurs.

L’entreprise n’a cependant fait aucune annonce sur ce changement.

Google était auparavant installé sur les appareils Apple comme moteur de recherche par défaut.

Le Département de la Justice américain a cependant lancé la semaine dernière une enquête de régulation sur ce partenariat, jugeant que Google pourrait abuser de sa position dominante sur le marché.

Le Département de Justice estime les paiements de Google à Apple pour ce service à 8 à 12 milliards de dollars américains.

Si les autorités américaines décidaient de bloquer ce partenariat entre Apple et Google, un moteur de recherche interne serait une alternative pour la compagnie à la pomme. L’urgence à trouver une alternative semble se faire sentir : selon des experts interrogés par le Financial Times, l’« Applebot » d’Apple est devenu plus actif récemment.

Apple a en outre recruté de nombreux experts en recherche ces dernières années. John Giannandrea, l’ancien directeur de recherche de Google, a notamment été embauché par Apple en avril 2018. Depuis, l’entreprise publie fréquemment des offres d’emploi pour des ingénieurs spécialisés en moteurs de recherche.

Tags: Apple