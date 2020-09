Android 11 est arrivé

Marie Pâris - 09/09/2020

Google vient d’annoncer le lancement d’Android 11, la dernière version de son système d’opérateur mobile.

Les utilisateurs qui possèdent un appareil Pixel (à partir du Pixel 2), OnePlus, Xiaomi ou OPPO verront la mise à jour se faire dans les prochains jours, tandis que d’autres appareils l’effectueront dans les mois à venir.

Cette nouvelle version d’Android améliore notamment le système de notifications issues des applications de messagerie, qui apparaissent désormais en direct dans un espace dédié.

En outre, il est possible de sauvegarder son écran via un outil intégré, qui permet d’enregistrer ce qui se passe sur son écran en utilisant le son du micro, celui d’un micro extérieur ou les deux simultanément. Les applications comme AZ Screen Recorder seront cependant toujours nécessaires pour une diffusion en direct.

Pour contrôler ses autres appareils intelligents depuis son cellulaire, il suffit maintenant de presser longuement le bouton de démarrage pour accéder à un nouveau menu, similaire à celui de l’application Google Home mais dans un design différent.

Enfin, il est désormais plus facile de donner à une application la permission ponctuelle d’accéder au micro, à la caméra et à la location. Après un certain temps sans utiliser une application, Android annulera les permissions et il faudra les donner à nouveau lors de la prochaine utilisation. Ces changements permettent par exemple de s’assurer qu’une application n’ai pas accès en permanence à la localisation de l’utilisateur.

Tags: Android