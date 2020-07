Améliorer les soins de santé préventifs avec l’IA

Marie Pâris - 14/07/2020

Zebra Medical Vision et TELUS Capital de risque s’associent pour améliorer les soins de santé préventifs au Canada en s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA).

Cette collaboration comprend un investissement qui accroîtra la présence en Amérique du Nord de Zebra Medical Vision, entreprise offrant des analyses d’imagerie médicale propulsées par l’apprentissage profond, et lui permettra de développer ses solutions fondées sur l’IA.

Ces solutions offrent une analyse automatisée des images générées par les systèmes d’imagerie. Prouvées en clinique sur des centaines de millions d’examens afin d’établir des constatations médicales et de repérer des maladies chroniques, elles ont reçu cinq autorisations de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et l’homologation de Santé Canada.

L’entreprise s’est jointe récemment à la lutte mondiale contre le coronavirus avec sa solution d’IA pour contribuer à la détection de la maladie et au suivi de la progression de la pandémie.

L’objectif de TELUS Capital de risque est de constituer un portefeuille d’investissements afin de soutenir la croissance de TELUS Santé dans le marché des technologies de la santé en intégrant des solutions numériques aux soins préventifs et à l’autogestion des patients.

Zebra Medical Vision est la première entreprise en démarrage œuvrant dans le secteur de l’IA appliquée à l’imagerie médicale à recevoir l’autorisation de la FDA pour une solution de santé publique. Cette solution tire parti de l’IA pour stratifier les risques, améliorer la qualité de vie des patients et réduire les coûts des soins.

Tags: apprentissage profond