Amazon lance IP Accelerator au Canada

Marie Pâris - 27/04/2021

Amazon lance son accélérateur de propriété intellectuelle au Canada. IP Accelerator aide les petites et moyennes entreprises (PME) à obtenir des marques de commerce, à protéger leurs marques et à lutter contre les produits contrefaits plus facilement et de manière plus rentable.

Accessible aux marques qui vendent dans les boutiques Amazon, IP Accelerator connecte les PME canadiennes à un réseau de cabinets d’avocats locaux qui demanderont des honoraires réduits et prénégociés pour certains services clés.

Ceci permettra aux PME de profiter de ressources juridiques et de conseils généraux en propriété intellectuelle (PI). Amazon n’exige pas de frais des partenaires de vente qui souhaitent utiliser IP Accelerator ; les PME paient directement leur cabinet d’avocats pour le travail effectué.

IP Accelerator donne aussi aux PME un accès aux outils de protection de marque d’Amazon, qui les aident à protéger leur marque et leur PI avant que leur marque ne soit officiellement enregistrée. Le service gratuit Amazon Brand Registry fournit aux PME des outils pour gérer et protéger leurs marques et leurs droits de PI dans les boutiques Amazon. Plus de 350 000 marques sont inscrites à ce jour.

Les participants bénéficient de protections automatisées et fondées sur des données qui suppriment de manière proactive le contenu inexact ou soupçonné d’être contrefait. Des outils permettent aussi aux marques de signaler toute infraction présumée. L’inscription à Brand Registry permet également aux marques de jouir d’une plus grande influence sur l’information relative aux produits qui est affichée sur les pages de détails d’Amazon.

IP Accelerator a été lancé aux États-Unis en 2019 et est offert en Europe, au Japon, en Inde et au Canada. Depuis l’entrée en vigueur du service, plus de 6 000 demandes de marque de commerce ont été présentées.

Tags: Amazon