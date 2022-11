Zoom dévoile des innovations au Zoomtopia 2022

Cette semaine, la société de technologie de communications Zoom tenait son événement annuel Zoomtopia, où la société a annoncé plusieurs innovations conçues pour améliorer les expériences de travail modernes.

« Alors que les organisations mondiales s’adaptent à la façon, au moment et au lieu de travail, il est crucial que la connexion humaine reste une priorité absolue pour faire avancer les stratégies commerciales », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom. « Notre équipe a créé et lancé plus de 1 500 fonctionnalités et améliorations sur la plate-forme Zoom cette année, faisant progresser la façon dont les gens se connectent les uns aux autres, à leur organisation et à leurs clients – en fin de compte, ouvrant grandes les portes à la créativité et à la collaboration. »

Les annonces comprennent :

Clients de messagerie et de calendrier Zoom – Les utilisateurs n’ont plus besoin de quitter la plateforme Zoom pour accéder à leur messagerie et à leur calendrier. Cette intégration vise à faciliter l’accès des travailleurs aux communications et à la planification et à accroître l’efficacité. Les entreprises qui se concentrent sur la confidentialité et la sécurité bénéficieront d’un courriel hébergé par Zoom crypté de bout en bout (si envoyé aux utilisateurs actifs du service de messagerie Zoom) et d’options de service de calendrier intégrés à la plate-forme Zoom. Ces nouvelles offres seront lancées en version bêta.

Zoom Spots – Déployé début 2023, Zoom Spots est un espace persistant compatible vidéo, intégré à la plateforme Zoom, conçu pour permettre des discussions inclusives, faciliter la collaboration hybride et garder les travailleurs connectés.

Zoom Virtual Agent – Disponible début 2023, cette solution de chatbot alimentée par l’IA utilise le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique qui fonctionnent 24 heures sur 24 via plusieurs canaux pour fournir un service client rapide et personnalisé afin de réduire les charges de travail sur les agents de centres de contact. Zoom Virtual Agent peut être entièrement intégré à Zoom Contact Center ou proposé en tant que fonctionnalité autonome.

Zoom One – Une plateforme de collaboration réunissant Team Chat, Phone, Whiteboard, Meetings, conçue pour favoriser les flux de travail connectés et la collaboration. Le chat d’équipe et le chat en réunion sont désormais intégrés pour que les conversations et la collaboration se poursuivent après les réunions.

Zoom IQ Virtual Coach – Faisant partie de Zoom IQ pour les ventes, Zoom IQ Virtual Coach simule des situations de vente pour aider les vendeurs à s’entraîner, à améliorer leurs arguments, à obtenir des commentaires et des conseils en temps réel lors d’appels avec des prospects

Zoom a également annoncé de nouvelles solutions pour les développeurs :

Améliorations de la plateforme de développement Zoom – Les développeurs peuvent fournir et gérer des applications qui fonctionnent avec Zoom en activant les applications installées autorisées par l’administrateur, permettant aux administrateurs de compte Zoom de préinstaller des applications pour une organisation au niveau du compte, du groupe ou de l’utilisateur. De plus, les développeurs pourront bientôt monétiser leurs applications sur Zoom App Marketplace

Les applications Zoom intégrées à l’expérience Zoom Meeting et Webinar se développent dans Team Chat, Zoom Rooms et plus encore. Cette intégration vise à permettre aux développeurs de connecter des applications à tous leurs flux de travail. De plus, avec la sortie prochaine des applications essentielles, les développeurs peuvent bénéficier d’une distribution accrue de leurs applications Zoom.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.