Webinaire sur la cybersécurité ouvert à tous les fonctionnaires fédéraux canadiens

Les employés du gouvernement fédéral canadien sont encouragés à assister à un webinaire bilingue sur la cybersécurité le mois prochain.

La session, qui coïncide avec le mois annuel de sensibilisation à la cybersécurité d’octobre, s’intitule « La cybersécurité : votre comportement compte ». Il se tient le 17 octobre de 10 h 45 à 14 h 45, heure de l’Est.

Présenté par l’École de la fonction publique du Canada, il met en vedette des hauts dirigeants et des experts en cybersécurité qui partageront leurs points de vue sur les menaces actuelles et émergentes et démontreront les meilleures pratiques comportementales.

Il comprendra une table ronde avec Po Tea-Duncan, directrice générale, Cybersécurité au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et Alan McCafferty, directeur du Programme de cybersécurité de l’Institut de développement professionnel de l’Université d’Ottawa.

Il y aura également des ateliers d’apprentissage et des activités interactives, où les participants recevront des conseils pratiques et apprendront des stratégies qu’ils peuvent utiliser pour reconnaître les menaces potentielles, les vulnérabilités et d’autres cyber-comportements à risque.

Un des ateliers porte sur la protection de la confidentialité numérique et comprendra des explications sur les identités numériques, le profilage numérique, la façon dont les individus peuvent être suivis sur Internet et des conseils sur la façon dont les individus peuvent minimiser leur empreinte en ligne. Il sera dirigé par Jonathan Joynt, instructeur principal en cybersécurité au Carrefour de l’apprentissage du Centre canadien pour la cybersécurité.

Un autre atelier portera sur l’élaboration d’un processus solide de gestion des cyberincidents. Dirigé par Wissam Moussa et Cheyenne Arrowsmith du Service numérique canadien, il montrera comment la mise en place d’un processus solide de gestion des incidents joue un rôle vital dans la sécurité, la responsabilité et la reprise.

L’inscription est ouverte aux fonctionnaires fédéraux de tout ministère ou organisme.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.