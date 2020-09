VMware annonce l’acquisition de SaltStack

Catherine Morin - 30/09/2020

À l’occasion de sa conférence annuelle VMworld, qui se déroule en ligne cette semaine, VMware a annoncé l’acquisition de la société de logiciels d’automatisation SaltStack.

Fondée en 1998 et rachetée par EMC Corporation en 2004, l’entreprise californienne VMware se spécialise dans la virtualisation d’infrastructures informatiques. Ce géant de la technologie est aussi reconnu pour ses services de gestion du nuage et ses logiciels de bureau.

Avec l’achat de SaltStack, VMWare souhaite renforcer ses capacités d’automatisation infonuagique. L’entreprise intégrera les fonctionnalités de SaltStack à sa suite vRealize, qui offre des solutions de gestion pour les systèmes infonuagiques hybrides.

« L’automatisation du nuage est la pierre angulaire de toute stratégie infonuagique réussie, a indiqué Ajay Singh, directeur général de la division Gestion du nuage de VMware, dans un billet de blogue. Elle rend le nuage plus rapide, plus simple et, à bien des égards, plus sécuritaire. »

Selon M. Singh, les organisations reconnaissent les avantages de l’automatisation de l’infrastructure de bout en bout, et se montrent de plus en plus intéressées à étendre l’automatisation au-delà de l’infrastructure, à leurs applications.

