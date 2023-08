Un nouveau consortium pour soutenir les praticiens de la gestion de l’information

ARMA International et The Records and Information Management Practitioners Alliance (RIMPA Global) ont annoncé conjointement la création du Global Information Consortium (GIC), chargé de devenir la voix de la profession de gestion de l’information. ARMA International et RIMPA Global s’efforcent de promouvoir les meilleures pratiques pour les professionnels qui gèrent et régissent les actifs informationnels.

Selon les organisations, le GIC créera une communauté mondiale qui soutiendra l’intégration de la gestion de l’information au sein de l’entreprise et du gouvernement, tout en s’efforçant de promouvoir une gestion efficace et éthique de l’information.

Via une plateforme en ligne, les experts en gestion de l’information pourront communiquer et échanger des informations sur les meilleures pratiques, y compris l’adoption de normes de l’industrie pour assurer la qualité et la cohérence. Cela comprend la définition des certifications et des programmes de l’industrie, la normalisation de la terminologie et du langage de gestion de l’information et la définition de lignes directrices et de normes pour les meilleures pratiques.

Nathan Hughes, directeur général d’ARMA International, a noté que le GIC sensibilisera également les décideurs, ceux qui créent le politiques et le grand public aux risques associés à une mauvaise gestion de l’information, et influencera les politiques qui promeuvent la protection de la vie privée et un accès équitable.

En outre, le GIC vise à soutenir l’avancement professionnel des praticiens de l’information grâce au développement de recherches qui mèneront à de nouvelles technologies, méthodes et outils, essentiels pour faire progresser la profession et suivre les nouvelles tendances en matière de confidentialité des données, de cybersécurité et d’intelligence artificielle éthique.

La directrice générale de RIMPA Global, Anne Cornish, a déclaré que le GIC offrira aux praticiens de la gestion de l’information une plate-forme plus solide pour défendre leurs intérêts tout en restant alignés sur leurs organisations respectives, ajoutant que le consortium « établira la gestion de l’information comme une profession et un cheminement de carrière reconnus pour au profit des générations futures ».

Les organisations spécialisées dans la gestion des archives et des informations, la gestion et l’analyse des données, la gouvernance et la conformité des informations, la confidentialité et la sécurité, etc. peuvent demander à rejoindre le GIC en tant que membre du Conseil mondial pour 10 000 $US par an ou en tant que membre de soutien pour 2 500 $US. Ils peuvent également devenir affilié sur invitation uniquement.

Vous pouvez en apprendre plus dans le prospectus de l’organisme (en anglais).

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.