Un fonds de capital de risque pour les jeunes entreprises en haute technologie

Marie Pâris - 18/02/2021

Le gouvernement du Québec lance Boreal Ventures, un fonds de capital de risque dédié aux entreprises de haute technologie.

L’objectif : s’assurer que les entreprises innovantes de la province aient accès à un financement adéquat. Avec ce fonds, annoncé par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, le gouvernement souhaite soutenir la relance économique post-pandémie.

Créé à l’initiative du Centech, un incubateur montréalais spécialisé en technologie, ce fonds viendra appuyer le développement d’entreprises en phase de pré-amorçage et d’amorçage dans le domaine des sciences et du génie, notamment l’intelligence artificielle, les technologies médicales et les objets connectés.

Avec une capacité d’investissement initiale de 26 M$, Boreal Ventures soutiendra les entreprises issues du Centech et de l’écosystème innovant québécois.

« L’innovation de pointe est marquée par un cycle de développement parfois plus long et des besoins en capitaux plus élevés que ses contreparties purement logicielles. Cette dynamique fait en sorte qu’il existe peu de fonds canadiens pour ce type d’entreprises, explique David Charbonneau, associé directeur chez Boreal Ventures. Pourtant, le potentiel des entreprises en haute technologie est vaste et ce qu’elles créent répond aux besoins de la société d’aujourd’hui et de demain. »

Boreal Ventures souhaite créer un écosystème « deep tech » fort et mettre en lumière tout le potentiel présent dans la grappe entrepreneuriale du milieu de la haute technologie québécoise. L’ambition de Boreal Ventures est de faire rayonner le Québec à l’international afin de promouvoir la rétention de talents.

Parmi les partenaires de Boreal Ventures, on compte le gouvernement du Québec, à travers son mandataire Investissement Québec, Teralys, Desjardins Capital, la Banque de Développement du Canada (BDC), le Groupe Hewitt ainsi que l’École de Technologie Supérieure.

Tags: financement