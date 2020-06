Un Espace IBM Q à l’Institut quantique de l’UdeS

Marie Pâris - 11/06/2020

L’Université de Sherbrooke (UdeS) et IBM ouvrent un Espace IBM Q à l’Institut quantique (IQ), a récemment annoncé l’université.

Avec cet espace, l’UdeS se dote d’une plateforme qui donnera à ses membres l’accès aux systèmes informatiques quantiques d’IBM.

IBM compte notamment un système de 53 qubits, le plus gros calculateur quantique universel accessible sur le marché actuellement.

« L’Espace IBM Q est un outil tant pour la recherche fondamentale que pour le développement d’applications pratiques, indique Alexandre Blais, directeur scientifique de l’IQ. Nous voulons bâtir une communauté quantique d’utilisateurs à l’intersection du milieu universitaire, de l’entreprise privée et d’entreprises en émergence. »

L’Espace IBM Q a annoncé son premier membre officiel, CMC Microsystèmes, qui compte un réseau national d’universités et d’entreprises œuvrant dans l’innovation en micro-nanotechnologies.

« Les Espaces IBM Q tels que celui de l’UdeS sont essentiels pour développer la communauté de l’informatique quantique nécessaire à la découverte d’applications pratiques qui sont à l’origine de percées commerciales et scientifiques. La recherche, l’éducation et les collaborations industrielles par l’entremise de l’UdeS joueront un rôle clé au Canada et dans le monde pour développer l’écosystème de l’informatique quantique », indique Anthony Annunziata, directeur du réseau IBM Q Network et docteur en physique.

Le potentiel du quantique pour résoudre des problèmes dont la complexité dépasse la capacité de calcul des superordinateurs classiques ouvre la voie à plusieurs champs d’applications notamment en biochimie, en finance, en logistique et en intelligence artificielle.

Le gouvernement du Québec a contribué financièrement à cet Espace IBM Q à hauteur de 4,5 millions de dollars.

