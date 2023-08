IBM lance une offre d’IA générative qui, selon la société, accélère la modernisation des applications d’ordinateurs centraux

Il fut un temps où les ordinateurs centraux dirigeaient le monde, et ils le faisaient fonctionner avec des logiciels écrits en COBOL. Même aujourd’hui, selon IBM, plus de 230 milliards de lignes de code COBOL sont encore utilisées, mais le nombre de programmeurs disponibles pour maintenir ces logiciels a considérablement diminué.

Pour les aider, IBM a annoncé un nouveau produit d’intelligence artificielle générative conçu pour aider les développeurs cherchant à moderniser les anciens logiciels COBOL exécutés sur ses ordinateurs centraux de la série Z.

Watsonx Code Assistant for Z est un service infonuagique qui aidera les développeurs à traduire le code COBOL existant en Java sur IBM Z. Il utilise l’IA, selon IBM, pour prendre en charge la modernisation des applications et l’automatisation informatique.

« Le code Java résultant de Watsonx Code Assistant for Z sera orienté objet », a déclaré la société dans un communiqué. « IBM le conçoit pour qu’il soit optimisé pour interopérer avec le reste de l’application COBOL, avec CICS, IMS, DB2 et d’autres environnements d’exécution z/OS. Java sur Z est conçu pour offrir des performances optimisées par rapport à une plate-forme x86 comparable. »

Il s’agit du deuxième d’une série d’assistants de code Watsonx ; le premier était IBM Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

Les assistants de code s’intègrent à Microsoft Visual Studio Code (VS Code), permettant aux développeurs de les exploiter au sein d’un outil familier. Code Assistant for Z a été initialement formé sur CodeNet et est activement mis au point sur Enterprise Z COBOL. IBM affirme que les clients peuvent personnaliser les modèles sous-jacents, leur offrant ainsi une visibilité sur les origines du code généré et leur permettant de garantir que le résultat respecte les meilleures pratiques de l’organisation.

Watsonx Code Assistant for Z sera présenté en avant-première lors d’IBM TechXchange en septembre et sera disponible au quatrième trimestre de 2023.

IBM organise un webinaire en anglais présentant Watsonx Code Assistant for Z le 21 septembre à 11 h HAE. L’inscription est requise.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.