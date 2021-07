Un appel à candidatures pour le Programme canadien d’adoption numérique

Marie Pâris - 19/07/2021

Le gouvernement du Canada lance un appel à candidatures pour le premier volet du Programme canadien d’adoption du numérique (PCAD), Développez vos activités commerciales en ligne. Ce programme financera des organismes sans but lucratif qui peuvent soutenir les petites entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de commerce électronique.

Le volet accordera un financement allant jusqu’à 336,8 millions $ aux organismes sélectionnés pour soutenir les petites entreprises alors qu’elles adoptent les technologies numériques et étendent leur présence en ligne. L’initiative comprendra des micro-subventions, des services de conseil en e-commerce et des formations pour aider les entrepreneurs à adopter des technologies telles que les vitrines numériques et les plateformes de commerce en ligne.

Avec son réseau de 11 200 conseillers numériques, le volet Développez vos activités commerciales en ligne vise à aider jusqu’à 90 000 petites entreprises. Le programme cible les entreprises en contact direct avec les clients, telles que les petites entreprises de vente au détail et de services, qui n’ont pas investi de manière significative dans les technologies numériques et qui cherchent à atteindre plus de clients en ligne. Les entreprises admissibles recevront des micro-subventions pouvant aller jusqu’à 2 400 $ pour aider à couvrir les coûts liés à l’adoption des technologies numériques.

« Le Programme canadien d’adoption du numérique fournira aux entreprises d’un océan à l’autre les outils dont elles ont besoin pour mettre en ligne leurs produits et services fabriqués au Canada, développer leur entreprise et embaucher des travailleurs, a déclaré Mary Ng, ministre des Petites Entreprises, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Ce programme sera crucial pour aider encore plus d’entreprises canadiennes à faire leur marché dans une économie numérique. »

Les organisations régionales et nationales à but non lucratif qui peuvent aider les petites entreprises à développer et à mettre en œuvre de nouvelles technologies, ainsi qu’embaucher, former et placer des jeunes en tant que jeunes conseillers numériques dans les petites entreprises, sont éligibles. Les organisations sélectionnées feront partie d’un réseau de prestataires de services pour l’initiative.

Dans leur demande, les partenaires de livraison devront démontrer leur capacité et leurs antécédents en matière de collaboration avec les entreprises régionales et locales sur l’adoption du numérique. Ils doivent également décrire leur capacité à recruter, former, soutenir et affecter des conseillers numériques qui peuvent aider les petites entreprises à vendre leurs produits et services en ligne. L’appel à candidatures se terminera le 6 août.

Annoncé dans le budget 2021, le PCAP représente un investissement de 4 milliards $ sur quatre ans, comprenant deux volets visant à aider les PME à se transformer numériquement. Il comprendra l’octroi de 2,6 milliards $ de prêts à taux zéro pour aider les entreprises canadiennes à adopter de nouvelles technologies. L’information sur le deuxième volet, Boost Your Business Tech, sera révélée au cours des prochaines semaines.

Tags: entreprises