SPI Santé Sécurité lance une application pour lutter contre la COVID-19

Marie Pâris - 17/09/2020

L’entreprise SPI Santé Sécurité, établie à Blainville, annonce le lancement de SPI SafeDay, une application conçue pour lutter contre la COVID-19 en permettant aux entreprises d’assurer le respect des mesures d’hygiène mises en place par le gouvernement.

La solution permet aux travailleurs de remplir un questionnaire de contrôle des symptômes de la COVID-19 et autres maladies infectieuses sur leur téléphone, partout et à tout moment.

Ce nouvel outil pour téléphone portable et ordinateur est disponible sur iOS et Android. L’expérience offre un moyen rapide et simple de remplir l’évaluation quotidienne depuis son domicile.

Les réponses des travailleurs, confidentielles et cryptées, sont sauvegardées et transmises à un administrateur unique sélectionné par l’entreprise, qui pourra suivre et gérer les résultats et rapports sur une version de bureau de l’application.

Les organisations peuvent personnaliser leurs questionnaires d’évaluation dans le but de les adapter à leur réalité.

« Les maladies infectieuses restent une menace critique pour les travailleurs et les organisations, a déclaré Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité. Nous avons développé SPI SafeDay pour offrir aux entreprises un moyen simple de protéger la santé de leurs travailleurs et d’assurer une conformité facilitée. »

SPI Santé Sécurité propose des solutions spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services de protection incendie, les services-conseils et les formations liés à la santé et à la sécurité au travail.

Tags: Android