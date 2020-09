Smartsheet achète Brandfolder

Catherine Morin - 31/08/2020

L’entreprise Smartsheet, qui produit des logiciels de travail collaboratif, vient d’annoncer l’acquisition de Brandfolder, un fournisseur de solutions de gestion des actifs numériques.

Fondée en 2012 et établie à Denver, au Colorado, Brandfolder aide les organisations à créer, stocker, gérer, distribuer et analyser leurs actifs numériques.

Les actifs numériques comprennent tous les éléments numériques qu’une entreprise utilise pour représenter sa marque, dont le contenu des médias sociaux, l’imagerie des produits, les logos, les polices et les couleurs. Ce matériel peut exister sous différentes formes : fichiers audio ou vidéo, texte, images 3D, etc.

L’intégration des capacités de Brandfolder sur la plateforme de Smartsheet vise à aider les organisations à mieux gérer, partager et publier leur contenu.

Les utilisateurs pourront suivre l’ensemble de leur contenu dans leur flux de production, ce qui devrait réduire la création d’actifs répétitifs et favoriser une plus grande transparence.

Les fonctionnalités d’évaluation de performance de Brandfolder aideront aussi les équipes de travail à prendre des décisions stratégiques sur les actifs. Le système identifie les actifs de façon précise, ce qui permet de suivre l’utilisation du contenu et ses performances tout au long de son cycle de vie.

« Le contenu numérique devient un élément de plus en plus central du flux de production d’entreprise dans plusieurs secteurs, comme la vente, le marketing, les finances et le domaine juridique », a déclaré Mark Mader, PDG de Smartsheet. « Les capacités de Brandfolder, associées aux fonctions de collaboration de Smartsheet, fourniront aux équipes une solution dynamique pour gérer, partager et publier leur contenu en toute sécurité. »

La transaction, évaluée à 155 millions de dollars, devrait se conclure en septembre.

