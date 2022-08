Sierra Wireless de Colombie-Britannique acquise par l’américaine Semtech

Nouvelle importante sur la scène technologique de la Colombie-Britannique cette semaine alors qu’on apprenait que Semtech Corp., un fournisseur de semi-conducteurs à signaux mixtes et d’algorithmes analogiques, avait acquis Sierra Wireless Inc. pour 1,2 milliard de dollars américains.

Basée à Richmond, en Colombie-Britannique, Sierra Wireless fabrique une large gamme de modules et de passerelles WiFi et cellulaires intégrés pour les fabricants d’équipement d’origine, ainsi que des solutions infonuagiques pour la gestion des produits et des données. On retrouve ses produits un peu partout, des casiers intelligents aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation des bâtiments, en passant par les camions de transport. De nombreux responsables de la sécurité de l’information connaissent l’entreprise grâce à ses routeurs et passerelles Airlink.

La société se concentre sur trois marchés : Industrial Edge pour la surveillance des actifs de fabrication, Mobile Edge pour le suivi des actifs mobiles, et Infrastructure Edge pour les infrastructures commerciales.

Selon un communiqué publié par Semtech, dont le siège est à Camarillo, en Californie, l’acquisition « rassemble deux technologies importantes pour l’avenir de l’IdO – la radio longue portée (LoRA) et le cellulaire – pour permettre la numérisation du monde industriel avec une plateforme de la puce au nuage complète.

Les plans prévoient que Semtech achète toutes les actions en circulation de Sierra Wireless pour 31 $ US par action, soit 25 % de plus que son prix au dernier jour où l’action s’est négociée à la fin de la semaine dernière.

« Nous pensons que la prochaine ère de croissance technologique est la numérisation complète de notre monde industriel – l’Internet de tout », a déclaré Mohan Maheswaran, président et chef de la direction de Semtech. « Notre vision est de construire une plateforme simple et horizontale dans le but d’accélérer cette transformation et de créer une planète plus intelligente et plus durable. »

Phil Brace, président et chef de la direction de Sierra Wireless, a déclaré qu’au cours de l’année dernière, la société a « pris des mesures décisives pour développer l’entreprise de manière rentable ».

« Avec Semtech, nous serons en mesure d’étendre la portée des solutions IdO en évoluant, en optimisant et, en fin de compte, en fournissant un portefeuille de produits et un modèle de service encore plus solides aux clients. »

Semtech a déclaré qu’elle « s’attend à ce que la société combinée soit bien positionnée pour desservir des segments à forte croissance tels que la chaîne d’approvisionnement, la logistique et la gestion d’actifs, les services publics, y compris les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, les villes intelligentes et la construction, y compris la surveillance de la qualité de l’air et la sécurité publique, et l’agriculture intelligente et la protection des espèces ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois