Service d’accompagnement en logistique du e-commerce pour les PME montréalaises

Catherine Morin - 13/05/2020

PME MTL, le réseau en soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, a récemment lancé un service d’accompagnement en logistique du commerce électronique afin d’aider les PME de la métropole à développer leurs activités de vente en ligne.

« La situation actuelle liée à la COVID-19 a accentué les tendances d’achat en ligne des Québécois de 28 à 60 % au cours des dernières semaines, tout en forçant un bon nombre de PME à revoir leur modèle d’affaire », a expliqué Souad Laidi, experte en transport et logistique à PME MTL.

Les entreprises montréalaises doivent s’adapter rapidement pour répondre à la demande croissante pour des produits québécois en ligne, tout en faisant face à la forte concurrence des plateformes multinationales comme Amazon et eBay.

La numérisation des activités comporte des enjeux parfois difficiles à concilier à la réalité quotidienne des PME, comme la mise en œuvre des technologies de l’information (TI) et le contrôle des coûts en interne.

Les standards imposés par les grands compétiteurs génèrent aussi des attentes élevées chez les consommateurs, notamment en ce qui concerne la livraison gratuite ou accélérée.

Le service d’accompagnement de PME MTL vise à regrouper les efforts des manufacturiers et des commerçants montréalais en les mettant en relation avec des organisations spécialisées en impartition logistique (3PL).

Les 3PL peuvent prendre en charge une partie de l’activité logistique des e-commerçants, comme la livraison, l’entreposage ou la préparation des commandes, pour les aider à augmenter leur performance.

Une étude sur la logistique du commerce en ligne menée par Postes Canada indique que moins de 8 % des entreprises québécoises ont eu recours aux services des 3PL en 2019.

PME MTL propose un accompagnement sur mesure qui comprend un prédiagnostic des opérations, une aide au démarrage des services logistiques, ainsi que la recherche d’un prestataire de 3PL et d’autres ressources nécessaires.

« PME MTL se donne le mandat de créer des synergies entre les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial montréalais en collaborant avec les e-commerçants et les prestataires de services logistiques, a déclaré Alexandre Skerlj, expert en transport et logistique à PME MTL. À terme, nous désirons arriver à rassembler les organisations autour d’objectifs communs en vue d’accroître la cohésion, la compétitivité́, la croissance et le rayonnement

du secteur à l’échelle de la métropole. »

Créé par la Ville de Montréal en 2014, PME MTL a pour mission d’offrir des services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et d’économie sociale situés sur l’île de Montréal.

Le réseau est reconnu comme un acteur de premier plan dans le soutien au démarrage et à la croissance des PME.

