Salesforce rachète Mobify

Catherine Morin - 09/09/2020

Salesforce vient de conclure un accord pour racheter l’entreprise canadienne Mobify, spécialisée dans l’hébergement de boutiques en ligne.

Fondée à Vancouver en 2007, Mobify fournit une infrastructure pour héberger, personnaliser et sécuriser les magasins en ligne. L’entreprise propose une approche particulière en s’occupant exclusivement de la partie frontale (front-end) des boutiques, c’est-à-dire la partie visible par le client. Elle ne prend pas en charge les transactions ni le processus d’acheminement des commandes.

Cette architecture, appelée « headless », permet d’offrir une plus grande flexibilité aux boutiques électroniques qui gèrent divers points de contact commerciaux.

Mobify fonctionne sur les systèmes transactionnels et logistiques existants de ses clients avec des API, et offre une infrastructure intégrée pour la gestion de leur vitrine.

Salesforce intégrera Mobify à sa solution de vente en ligne Commerce Coud pour offrir une architecture de commerce en ligne plus souple à ses clients. Ceux-ci devraient pouvoir personnaliser plus facilement leurs sites, notamment en ce qui concerne la modification du contenu visuel et la création de promotions ciblées. L’intégration doit aussi permettre une meilleure gestion du trafic sur les plateformes de vente.

Tags: acquisition