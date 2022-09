Quatrième saison du programme AI@Centech pour l’innovation en matière d’intelligence artificielle

Thales, une multinationale française du domaine de la haute technologie lance la quatrième saison de son programme d’accélération AI@Centech, conçu pour aider les jeunes pousses axées sur l’intelligence artificielle (IA) à commercialiser leurs solutions.

À la suite d’un appel mondial, Thales a sélectionné parmi plus d’une centaine de candidats, quatre jeunes pousses de classe mondiale dont les innovations en matière d’IA correspondent à ses marchés et à ses opportunités commerciales. Ce sont donc deux entreprises canadiennes, une américaine et un française qui ont été retenues pour participer au programme et « collaborer étroitement avec les accompagnateurs commerciaux et techniques de Thales ».

Zétane (Canada) permet aux équipes logicielles d’améliorer, de tester et d’approuver rapidement les modèles d’IA en vue de leur déploiement dans des opérations à haut risque.

Tacteris (Canada) développe et commercialise sa solution Maestro Entreprise™ qui utilise principalement l’IA pour soutenir le routage automatisé des unités et la planification du temps, avec de multiples facteurs et recommandations, dans les systèmes de commandement et de contrôle militaires.

Kili Technology (France) développe et commercialise une plateforme de formation et d’annotation de données pour transformer des données brutes et non structurées en données de formation de haute qualité à l’échelle.

Latent AI (États-Unis) permet d’intégrer l’IA adaptative en optimisant le calcul, la puissance et la mémoire sans nécessiter de modifications des infrastructures et des cadres existants d’intelligence artificielle/apprentissage machine (IA/AM).

Chacune de ces entreprises travaillera en étroite collaboration avec les coachs affaires et les experts en IA de Thales afin de valider leur technologie et leur modèle d’entreprise, et de co-développer des solutions de pointe pour les clients de Thales sur ses principaux marchés, explique la société dans un communiqué. « Dans un modèle de collaboration unique au sein de l’écosystème d’innovation ouverte de classe mondiale de Centech, les jeunes pousses cultiveront des compétences pour saisir leur potentiel et devenir des agents de transformation sur leurs marchés, tandis que Thales apportera de nouvelles technologies et solutions d’IA de confiance à ses clients. »

« Depuis 2019, AI@Centech a permis à Thales de s’associer aux futurs champions de l’intelligence artificielle du Canada et du monde entier dans le cadre d’une innovation ouverte et d’une collaboration étroite. La saison 4 prolonge notre succès dans l’accélération du développement de solutions basées sur l’IA qui favoriseront davantage la transformation numérique des clients de Thales à l’échelle mondiale et contribueront à construire un avenir auquel nous pouvons tous faire confiance », affirme Siegfried Usal, vice-président, Innovation numérique, et directeur général chez Thales Solutions Numériques