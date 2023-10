Pure Storage présente son nouveau DRaaS et s’engage à couvrir les coûts d’alimentation et de location d’espace

Pure Storage a lancé ce qu’elle a décrit comme de « nouvelles offres de résilience des données » qui incluent Pure Protect//DRaaS, qui, selon la société, est destiné aux sites VMware et est conçu pour réduire la complexité, les coûts, le temps de récupération et les interruptions d’activité à la suite de catastrophes et de cyber-perturbations.

Des services de stockage évolutifs alimentés par l’intelligence artificielle (IA) ont également été lancés via sa plateforme de gestion Pure1, ainsi qu’un engagement à « payer les coûts d’alimentation et de d’espace rack de ses clients pour Evergreen/One Storage as-a-Service (STaaS) et ses abonnés Evergreen//Flex.

Les détails exacts du fonctionnement du plan d’achat sont contenus dans un communiqué publié la semaine dernière par Pure Storage, qui indique que la société « paiera pour l’électricité et l’espace rack de ses clients dans le cadre de Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) et de l’abonnement Evergreen//Flex pour assumer la responsabilité des coûts associés à l’alimentation électrique et à l’unité de rack pour exécuter nos offres. Le paiement initial unique peut être effectué directement en espèces ou via des crédits de service, est basé sur des tarifs fixes en kilowatts par heure (kWh) et en unités de rack (RU), et est proportionnel à la situation géographique du client et à la taille du contrat. »

Scott Sinclair, directeur des pratiques chez Enterprise Strategy Group (ESG), a déclaré qu’aujourd’hui, « le succès des entreprises va de pair avec la responsabilité environnementale. L’introduction d’un engagement de payer l’alimentation et l’espace rack repousse les limites de l’innovation sur le marché désuet du stockage d’entreprise ».

« Les dernières améliorations d’Evergreen réussissent à équilibrer les exigences de l’entreprise pour progresser vers la réalisation des objectifs critiques ESG et zéro émission nette à l’aide d’incitations, tout en garantissant une tranquillité d’esprit en matière de perte de données. »

La sortie du nouveau DRaaS intervient à un moment, a déclaré Pure Storage, où « les attaques dévastatrices de rançongiciel et la fréquence croissante des catastrophes naturelles perturbent plus chaque jour la continuité des activités. Alors que de nombreuses organisations reconnaissent l’importance d’un plan de reprise après sinistre (DR), les solutions DR actuelles sur le marché sont complexes, coûteuses et perturbatrices.

« De même, la crise énergétique actuelle, les nouvelles réglementations environnementales et les impératifs éthiques visant à améliorer la durabilité des entreprises ont conduit les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux de zéro émission nette, mais il reste difficile de tenir compte des besoins énergétiques typiques d’un centre de données. Et avec la numérisation à grande échelle et la prolifération et la fragmentation des données, la gestion des opérations de bout en bout aggrave encore le manque de compétences et de budget pour l’informatique. »

Pure Protect/DRaaS est une plate-forme basée sur la consommation qui, selon un communiqué, fournit aux organisations : « Des environnements propres avec plusieurs points de restauration pour récupérer des copies propres de leurs données vSphere sur site sur AWS EC2 natif, quelle que soit l’infrastructure de stockage sous-jacente sur laquelle elle repose, tout en garantissant que les centres de données restent isolés pour enquête. »

Un article de blog de la société déclare : « Traditionnellement, les méthodes de reprise après sinistre impliquaient des centres de données secondaires dotés de racks complets d’équipements, ce qui peut épuiser votre budget, ou une infrastructure rarement utilisée mais nécessitant néanmoins une maintenance et un entretien. Certains se sont tournés vers le nuage pour un modèle tout-en-un ou hybride pour leur reprise après sinistre. »

« Cela peut également s’avérer être une dépense importante et une tâche compliquée, car les ressources infonuagiques sont toujours actives et facilement disponibles. Les dépenses associées peuvent rapidement dépasser les limites budgétisées. »

Les nouveaux services de stockage incluent :

Gestion des actifs et généalogie : Permet aux clients et à Pure Storage d’optimiser conjointement les coûts de main-d’œuvre pour gérer et exploiter le stockage. Les clients bénéficient d’une transparence totale pour gérer les actifs, les contrats, les abonnements et le cycle de vie d’Evergreen, et bénéficient d’une visibilité sur la capacité, l’énergie et l’utilisation de l’espace rack.

Mises à niveau basées sur des politiques : Un communiqué indique qu’elles « éliminent les incertitudes liées au choix de la bonne version Purity et simplifient la gestion de la flotte ». Elles « aident également les clients à trouver le juste équilibre entre des mises à niveau fréquentes et le maintien d’un environnement de stockage sécurisé et pris en charge en fonction des objectifs de leur organisation ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.