Phoenix Labs ouvre un studio à Montréal

Marie Pâris - 03/12/2020

L’entreprise de création de jeux vidéo Phoenix Labs a annoncé ce mercredi l’ouverture de deux studios à Montréal et à Los Angeles.

Ces nouvelles équipes viendront soutenir celles de Phoenix Labs à Vancouver et à San Mateo dans le développement de nouveaux prototypes de jeux, en plus de poursuivre l’expansion du jeu Dauntless.

L’entreprise a embauché 50 employés à Montréal et compte atteindre 250 employés d’ici la fin 2021, devenant ainsi le cinquième plus gros studio de jeux vidéo de la ville.

« Montréal et Los Angeles sont reconnues comme des écosystèmes effervescents et dynamiques dans le monde du jeu vidéo. On y retrouve les meilleurs talents de l’industrie et nous sommes enthousiastes de pouvoir mettre à profit cette expertise de pointe afin de contribuer à la croissance de Phoenix Labs », a commenté Jesse Houston, cofondateur de l’entreprise, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

L’équipe de Montréal sera dirigée par André Roy, un vétéran de l’industrie qui possède 25 ans d’expérience dans les domaines de la technologie, du divertissement numérique et des médias. Il a notamment occupé des postes de producteur et de vice-président chez Cryo Networks, Ubisoft et Frima Studio. L’équipe de direction sera complétée par Marie-Andrée Lavoie, directrice générale Talent et Culture, et Guillaume Roy, directeur général Technologie.

Phoenix Labs lancera en outre ce jeudi Reforged, la plus importante extension de son jeu Dauntless. La première version de ce jeu de rôle multijoueur compte actuellement 25 millions d’adeptes.

L’éditeur de jeux vidéo a été fondé en 2014 à Vancouver, et a été racheté début 2020 par une multinationale de Singapour.

Tags: Canada