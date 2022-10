Partenariat stratégique entre CGI et Aktia

CGI et Aktia, à la fois gestionnaire d’actifs, banque et assureur-vie finlandais concluent un partenariat stratégique qui confie à CGI la responsabilité d’une grande partie des services bancaires d’Aktia. Ceux-ci comprennent le développement et la maintenance de 150 applications essentielles.

Le partenariat est évalué à 50 M€ (75 M$ CA) et il permettra à Aktia d’améliorer l’exploitation et l’évolution des produits et services bancaires existants, et d’accélérer le développement de nouveaux produits et services, afin d’optimiser l’expérience client et d’être plus concurrentielle dans un secteur financier en pleine mutation, annonce CGI dans un communiqué.

« Aktia compte développer des produits et services à long terme dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie visant à devenir la plus importante banque de gestion de patrimoine et à concurrencer les autres banques finlandaises et nordiques, ainsi que les nouveaux acteurs du secteur bancaire. Nous cherchons sans cesse à mieux servir nos clients », a déclaré Sari Leppänen, chef de la direction informatique de la banque.

« Nous avons investi dans la modernisation de nos systèmes bancaires centraux et nous les améliorons continuellement afin d’accroître l’efficacité opérationnelle et de répondre aux attentes changeantes des consommateurs. CGI nous aidera à rationaliser nos opérations TI, à offrir des services bancaires novateurs et à assurer l’évolutivité de ces services pour répondre aux nouvelles demandes d’affaires. Notre partenariat avec CGI nous permettra également d’obtenir les talents essentiels dont nous avons besoin en TI et de renforcer nos activités de conformité réglementaire et de gestion des risques », poursuit-il.

Le partenariat débutera sous la forme d’une coentreprise avant le début de l’année 2023.

CGI collabore par ailleurs avec 15 des 20 plus grandes banques mondiales, ainsi qu’avec des milliers d’autres institutions financières partout dans le monde, explique la société. Elle offre des services-conseils stratégiques en management et en TI, ainsi qu’un vaste portefeuille de solutions bancaires et aide les banques à adopter de nouveaux modèles d’affaires, à moderniser les environnements TI existants et à se centrer davantage sur le client.