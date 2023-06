Partenariat stratégique entre AlayaCare et Davis Pier pour transformer la fourniture de soins à l’Île-du-Prince-Édouard

AlayaCare, une plateforme technologique destinée aux soins à domicile et de proximité, dévoilait hier les détails de son partenariat stratégique avec Davis Pier, un cabinet-conseil canadien ayant des bureaux à Halifax, Toronto et Charlottetown. Ensemble, ils ont élaboré et mis en œuvre la toute première plateforme de soins à domicile qui répond au mandat de soins de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est en 2021 que Health PEI a confié à Davis Pier une mission de conseil pour mettre à jour la structure de son système de santé gouvernemental et son écosystème de soins à domicile. AlayaCare s’est jointe à Davis Pier pour exploiter les connaissances stratégiques de chacun en vue de construire et de mettre en œuvre une plateforme de soins à domicile modernisée pour Health PEI, rivalisant avec des programmes avancés dans d’autres pays. Les deux entreprises ont guidé Health PEI dans la planification et le déploiement de la plateforme de soins à domicile la plus technologiquement avancée du Canada.

« Davis Pier se spécialise dans la résolution de problèmes gouvernementaux et sociaux complexes tout en ayant un impact positif sur les communautés desservies », a déclaré Darryl Pierrynowski, associé et directeur de l’exploitation chez Davis Pier. « La plateforme AlayaCare a joué un rôle essentiel dans la transformation des services de soins à domicile de Health PEI en soutenant les soignants et leurs clients désireux de se rétablir et de recevoir des soins en toute sécurité à domicile. À mesure que la demande de soins à domicile augmente au Canada, nous nous réjouissons de nos futures collaborations avec AlayaCare. »

Ce partenariat a permis de répondre aux besoins et aux objectifs de Health PEI, après une période d’évaluation, de découverte, de gestion du changement, de transfert de données et de mise en œuvre de la technologie bien orchestrée. Le programme de formation de la plateforme AlayaCare a également été mis en œuvre pour les soignants à domicile de Health PEI, au profit de tous les résidents de l’île qui reçoivent des soins là où ils se sentent chez eux.

« Depuis la création d’AlayaCare, notre mission est fondée sur la compassion et la nécessité de créer une meilleure plateforme de bout en bout, exploitant les technologies les plus avancées, optimisée pour faciliter l’accès aux soins à domicile à la population vieillissante du monde entier », affirme Adrian Schauer, fondateur et PDG d’AlayaCare. « Avec le déploiement de la plateforme AlayaCare à travers le Canada, Davis Pier est un allié précieux qui nous accompagne dans nos efforts visant à permettre aux autorités sanitaires provinciales d’offrir un accès plus efficace, sécurisé et optimisé aux soins à domicile. »