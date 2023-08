Partenariat entre INTO et Angel Host : une solution de service client alimentée par l’IA pour les locations à court terme

INTO, une entreprise de Montréal spécialisée dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et Angel Host, une société du domaine de la location d’espace à court terme, lancent INTO GUESTY, une technologie qu’ils qualifient de révolutionnaire qui combine la puissance de l’IA avec la plateforme Guesty pour « dynamiser la productivité des équipes de services aux clients tout en améliorant considérablement la satisfaction des clients ».

Pami les principales caractéristiques d’INTO GUESTY :

Réponses sans effort : Le système génère des réponses précises et bien formulées aux demandes des clients directement à partir de la boîte de réception Guesty.

Maîtrise multilingue : La plateforme communique avec les clients dans leur langue préférée, offrant une expérience transparente et personnalisée.

Détection adaptative du ton et de l’humeur : L’application s’adapte au ton de la marque et détecte l’humeur des clients, ce qui permet des réponses « personnalisées et empathiques ».

Résumé des conversations : Le résumé basé sur l’IA fournit un aperçu des conversations des invités, améliore l’efficacité des réponses et identifie les domaines à améliorer.

« En utilisant cette technologie dans nos propres opérations, nous avons été témoins de première main de son potentiel pour améliorer la satisfaction des clients et rationaliser nos processus », a déclaré Eduardo Mandri, co-fondateur et PDG d’Angel Host. « Nous sommes maintenant ravis d’offrir à d’autres gestionnaires immobiliers le même outil innovant qui remodèle notre propre approche de l’hospitalité. »

« Nous sommes ravis de forger ce partenariat de distribution avec Angel Host, de lancer INTO GUESTY et de catalyser une révolution du service client dans l’industrie de la location à court terme », affirme pour sa part Alain Paquin, co-fondateur d’INTO. « Cette collaboration continue, qui unit notre expertise technologique en IA à l’expérience d’Angel Host et à sa connaissance approfondie de l’industrie, fournit non seulement aux gestionnaires immobiliers des moyens d’optimiser les opérations et d’améliorer l’expérience des clients, mais garantit également qu’INTO GUESTY continuera d’évoluer dans d’une manière qui répond aux besoins en constante évolution des gestionnaires immobiliers du monde entier. »