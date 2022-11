Partenariat entre Centech et Bell pour stimuler l’innovation

Bell annonce aujourd’hui un partenariat stratégique de trois ans avec le centre d’innovation montréalais, Centech, un écosystème qui propulse des projets d’innovation et d’entrepreneuriat technologiques issus des sciences et du génie.

C’est à titre de fournisseur exclusif du Centech pour ses télécommunications que Bell pourra, par ses capacités réseau avancées et son expertise en gestion de la 5G et de l’IA, aider les entreprises canadiennes émergentes à stimuler l’innovation, la croissance et l’adoption de solutions technologiques avancées.

Créé par l’ÉTS (École de technologie supérieure), le Centech est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif de former les entrepreneurs et propulser leurs projets d’innovation de haute technologie issus des sciences et du génie. Les solutions développées se concentrent dans les secteurs de la santé (Medtech), de la logistique, de l’énergie, de l’environnement et des télécommunications. Depuis 2018, l’organisme a aidé plus de 400 entreprises innovantes d’ici dont Sollum Technologies, SPARK Microsystems et Puzzle Medical Devices.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Bell comme partenaire du Centech et ainsi permettre de propulser l’innovation et de rendre possible le partage de connaissances et l’implantation de projets d’impacts », affirme Richard Chénier, directeur général du Centech. « De plus, grâce au réseau sans fil 5G de Bell, on peut assurer une connectivité et une couverture robustes, une transmission de données très performante et surtout, un environnement sécurisé pour nos entrepreneurs. »

Fondé en 1996, le Centech est ouvert à tous. Il soutient des entreprises de toutes tailles avec des projets de haute technologie et à fort potentiel de croissance. En outre, le Centech a été reconnu comme l’un des 20 meilleurs incubateurs d’entreprises au monde selon UBI Global. Ses programmes Accélération et Propulsion en font un véritable instrument de croissance. Il constitue ainsi l’une des plus importantes concentrations d’entrepreneurs technologiques en phase de démarrage au Québec et au Canada.