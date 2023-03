Partenariat entre Bell et Palo Alto Networks pour aider les entreprises à identifier les menaces et à protéger leurs données infonuagiques

En partenariat avec Palo Alto Networks, Bell lance deux plateformes de protection des applications infonuagiques natives : Évaluation de la posture de sécurité du nuage, propulsée par Prisma Cloud (disponible en anglais seulement) de Palo Alto Network, et Protection de la posture de sécurité du nuage.

Il s’agit de deux solutions de cybersécurité évoluées qui détectent les menaces qui pèsent sur les données des entreprises dans le nuage et offrent des services gérés pour protéger les données dans des environnements hybrides et multinuagiques complexes.

« Alors que les entreprises utilisent de plus en plus de services en nuage, elles sont confrontées à d’innombrables défis en matière de configuration, de gestion et de conformité, ainsi qu’à des risques de sécurité » explique Bell dans un communiqué. « Ces défis demandent un niveau d’expertise que de nombreuses équipes responsables de la cybersécurité ne possèdent pas à l’interne. »

L’Évaluation de la posture de sécurité du nuage examine les actifs d’une entreprise dans le nuage et donne un aperçu des lacunes en matière de sécurité. Le service se connecte à tous les environnements en nuage pour analyser et découvrir les actifs et leurs informations de configuration, qui sont ensuite analysés et comparés aux normes spécifiées par le client et à la matrice des contrôles de l’infonuagique du Cloud Security Alliance, un ensemble de normes industrielles pour l’assurance et la conformité en matière de sécurité dans le nuage. Un rapport recensant les lacunes dans les configurations de sécurité et la conformité aux normes est généré, et des recommandations d’amélioration sont émises.

Quant à la solution Protection de la posture de sécurité du nuage, il s’agit d’un service géré qui offre des perspectives, une visibilité et une gestion continues de la sécurité pour les charges de travail ou les applications fournies à partir de nuages publics. Cela permet d’assurer que tous les services en nuage sont correctement configurés dans tous les environnements grâce à des alertes proactives, ce qui permet aux entreprises de résoudre les problèmes à l’interne ou de confier cette tâche aux experts en sécurité de Bell.

« Nous sommes ravis de nous associer à Palo Alto Networks pour offrir ce service exclusif et évolué aux entreprises canadiennes », a déclaré Ranjeeta Singh, première vice-présidente, produits, innovations et services de Bell. « Avec le transfert des données d’entreprise vers le nuage public, la réalisation d’une configuration appropriée est le plus grand défi pour les entreprises, et il est essentiel de protéger et de défendre ces données. Bell offre des capacités exceptionnelles pour gérer ces tâches pour les entreprises grâce à des renseignements personnalisés obtenus à l’aide de l’application d’évaluation de Palo Alto Networks. »