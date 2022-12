Partenariat à long terme entre CGI et VIA Rail Canada

CGI et VIA Rail Canada viennent de conclure une entente à long terme pour des services en mode délégué en soutien au nouveau système de réservation en ligne de la société. L’entente prévoit que CGI gère des applications essentielles d’entreprise. Elle s’isncrit dans la foulée du partenariat entre CGI et VIA Rail datant de 2020, alors que CGI avait été choisie pour aider à bâtir le système de réservation en nuage dans le cadre du projet de modernisation.

« Ce nouveau système de réservation fait partie intégrante du parcours client et constitue un autre jalon important vers la modernisation de VIA Rail. CGI est un précieux partenaire de confiance qui aidera VIA Rail à atteindre cet objectif », a déclaré Martin R. Landry, président et chef de la direction de VIA Rail. « Nous sommes persuadés que CGI continuera de nous permettre de réaliser nos plans de modernisation grâce à sa gamme complète de services et de solutions, sa grande expertise technologique et ferroviaire, ainsi que son engagement à offrir un excellent service. »

« Nous sommes fiers de cette entente à long terme avec VIA Rail », a, pour sa part, souligné Guy Vigeant, président des activités de CGI au Canada. « Aider VIA Rail à offrir une expérience client améliorée est une responsabilité importante pour nous. Nous sommes impatients de travailler avec VIA Rail en l’aidant à faire ce à quoi elle excelle : proposer des voyages enrichissants à des passagers à l’échelle du Canada. »