Nouvelle plateforme basée sur l’IA pour aider les PME à prospérer

Cubeler est un portail d’affaires pour aider les PME à réaliser leur potentiel de croissance. Cette plateforme gratuite sur inscription permet aux PME de faire face au changement et d’accélérer leur croissance. d’accélérer la recherche de financement, d’accéder à des perspectives stratégiques sur le marché, de réseauter avec d’autres PME et de créer des publicités hautement ciblées pour promouvoir leurs produits et services. Elle est alimentée par l’intelligence artificielle (IA) propose une boîte à outils conçue pour aider les PME à prospérer sur le marché concurrentiel canadien.

Cubeler vient donc de lancer le premier pilier d’une offre de service qui, à terme, en comptera 4 :

Cubeler Financement – Pour la préqualification des PME pour des prêts et du crédit en fonction des critères des prêteurs.

Cubeler Perspectives – Offrant un accès à des rapports et à des perspectives de marché.

Cubeler Publicité – Pour la promotion de produits et services.

Cubeler Réseautage – Pour établir des relations commerciales.

Le Portail d’affaires Cubeler a été créé à partir de la conviction fondamentale que les données, l’IA et l’analytique seront de plus en plus utilisées pour automatiser divers aspects des transactions B2B et la façon dont les entreprises interagissent, explique la société dans un communiqué. Les quatre piliers tirent parti de l’IA et de l’analytique pour aider les PME à se préqualifier pour des prêts et du crédit en fonction des critères des prêteurs, à promouvoir leurs produits et services, à accéder à des rapports et à des perspectives sur le marché et à établir des relations commerciales significatives.

Cubeler Financement est une place de marché de crédit innovante qui utilise l’IA et l’analytique pour mettre en relation les PME et les institutions financières en préqualifiant les PME pour diverses offres de crédit. Le service offre aux PME des options de crédit des prêteurs participants et leur permet de comparer et de sélectionner les options préqualifiées qui répondent le mieux à leurs besoins. Cela permet aux entreprises d’économiser temps et argent, sans que cela ait d’incidence sur leur cote de crédit.

À ce jour, six institutions financières canadiennes, dont une banque, sont inscrites comme membres du Portail d’affaires Cubeler. Il est prévu que ce nombre augmente considérablement et continue de croître dans les mois.

« Le Portail d’affaires est axé sur l’autonomisation des décideurs des PME en éliminant les obstacles liés aux affaires et en leur donnant accès à de puissants outils pour les aider à prospérer tout en offrant une valeur attrayante aux partenaires. Avec plus de 4 000 PME préinscrites à travers le Canada, nous sommes très heureux du niveau d’intérêt que nous avons vu pour Cubeler sur le marché canadien jusqu’à présent », a déclaré Johnson Joseph, directeur général de Cubeler.

Les trois autres piliers du portail d’affaires, Cubeler Perspectives, Cubeler Publicité et Cubeler Réseautage, devraient être déployés au début de 2023.