Les PME québécoises accusent un retard en matière de cybersécurité par rapport au reste du monde

L'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval vient de publier les résultats d’une étude NETendances intitulée Services gouvernementaux en ligne, données citoyennes et cybersécurité. On y découvre qu’une forte proportion des internautes québécois (75 %) ont une perception positive des sites Web du gouvernement du Québec et que 72 % sont, par ailleurs, préoccupés par l'utilisation et la sécurité de leurs données personnelles sur Internet.