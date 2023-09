Nouvelle chaire de recherche à McGill sur l’IA responsable dans les jeux vidéo

L’événement ALL IN 2023, une importante conférence internationale sur l’intelligence artificielle (IA), déroule à Montréal aujourd’hui et demain, et Ubisoft, la multinationale du jeu vidéo, l’Institut québécois d’intelligence artificielle Mila, un important centre de recherche en apprentissage profond et l’Université McGill en profitent pour annoncer la création d’une nouvelle chaire de recherche Ubisoft-Mila, « Scaling Game Worlds with Responsible AI » (mise à l’échelle des univers de jeu grâce à une IA responsable). Durant les cinq prochaines années, la chaire explorera l’utilisation éthique de l’IA dans la création de contenu pour le développement de jeux à grande échelle. C’est le Dr Derek Nowrouzezahrai, professeur agrégé à l’université McGill qui en assurera la direction.

L’équipe de recherche sera composée à la fois de stagiaires universitaires et d’experts en production industrielle et en recherche d’Ubisoft. Ils travailleront ensemble dans un environnement de collaboration distinctif afin de développer et déployer des prototypes de recherche appliquée. La chaire vise ainsi à « accroître à la fois la quantité et l’étendue du personnel hautement qualifié formé dans cet environnement unique de coapprentissage universitaire-industriel ». En outre, les fonds seront utilisés pour la recherche et la formation pour les professions créatives et techniques de demain au Québec.

« Depuis la création d’Ubisoft La Forge, nous avons fait de notre mieux pour innover de manière responsable et durable, en nous concentrant sur nos créateurs », indique Yves Jacquier, directeur exécutif d’Ubisoft La Forge dans un communiqué. « Avec l’accélération récente de l’IA, nous pensons que cette chaire est l’occasion de s’assurer que les innovations futures en matière d’IA sont conçues dans le but d’aider les créateurs et non la création. Nous croyons en l’expertise unique des artistes numériques et pensons que c’est en leur donnant les moyens d’agir que la prochaine génération de jeux immersifs verra le jour. »

De son côté, le Dr Nowrouzezahrai déclare : « L’infographie a longtemps exploré le mariage entre les processus de création artistique traditionnels et les outils technologiques. C’est la raison pour laquelle l’importance de travailler main dans la main avec les artistes est restée fidèle à l’objectif de créer des outils qui s’appuient sur leurs capacités créatives intuitives, accélérant ainsi l’impact tangible dans le monde réel. L’ère moderne de la création de contenu axée sur les données a encore souligné l’importance d’explorer la dynamique de plus en plus complexe de la création conjointe de contenu par l’humain et l’ordinateur. Ce projet passionnant mettra l’accent sur les créateurs de contenu dans ce processus, au lieu de se concentrer uniquement sur les technologies de création de contenu à base d’IA et de données humaines. »