Microsoft mise sur les rassemblements en ligne de grande ampleur

Dominique Lemoine - 12/08/2021

En acquérant Peer5, Microsoft se positionne pour commercialiser auprès d’entreprises des capacités de communication vidéo assez puissantes pour des événements en direct de grande envergure.

Dans un contexte de retour au bureau en mode hybride, Microsoft fait le pari qu’ajouter le réseau de diffusion de contenu de la société Peer5 aux capacités de sa plateforme Teams permettra de gagner la faveur des organisateurs de formations, de rencontres internationales et d’assemblées publiques locales, entre autres.

Selon Microsoft, le réseau de diffusion de contenu développé pour les entreprises par Peer5 peut atténuer des problèmes de communication liés aux limites de bande passante des réseaux et au nombre de participants en interactions pendant un événement.

Le réseau de diffusion de contenu (CDN pour content delivery network en anglais) développé par Peer5 à partir de l’interface de programmation WebRTC (pour web real-time communication en anglais) « fonctionne en navigateur pour optimiser l’utilisation de la bande passante aidant ainsi à atténuer les impacts sur le réseau et sur les applications sectorielles », et « ses réseaux s’équilibrent eux-mêmes et s’ajustent automatiquement à mesure que le nombre de spectateurs augmente », explique Microsoft.

Le coût de l’achat de Peer5 par Microsoft n’a pas été ébruité.

L’entreprise Peer5 a été fondée en 2012 par Guy Paskar, Hadar Weiss et Shachar Zohar. Ses bureaux sont situés à Tel Aviv en Israël et à Palo Alto en Californie. Ses investisseurs incluent Foundry Group, Tank Hill Ventures, UpWest Labs, Hillsven et Y Combinator. Ses clients incluent Adobe, PwC, Unilever et BMW.

