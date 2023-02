Microsoft Edge passe au moteur de rendu Adobe PDF

Microsoft utilise depuis longtemps son propre moteur de rendu pour afficher les fichiers PDF dans son navigateur Edge, mais cela changera le mois prochain.

Microsoft et Adobe ont annoncé qu’en mars, le moteur Adobe Acrobat PDF sera intégré à Edge sur Windows 10 et 11 pour alimenter sa visionneuse PDF. Edge pour MacOS ne sera pas immédiatement affecté, mais Microsoft affirme que le changement arrivera « dans le futur ».

Seules les organisations disposant d’appareils gérés auront la possibilité d’accepter le changement via la politique Intune – pour l’instant. Pour tous les autres, la mise à jour sera automatique et irréversible. Et l’ancien moteur PDF sera supprimé d’Edge en mars 2024, selon l’annonce.

Dans un article de blog, Microsoft a noté que « la solution Microsoft Edge PDF intégrée continuera d’être gratuite. Les utilisateurs qui souhaitent des fonctionnalités de documents numériques plus avancées, telles que la possibilité de modifier du texte et des images, de convertir des PDF en d’autres formats de fichiers et de combiner des fichiers, peuvent acheter un abonnement Acrobat qui permet d’accéder à ces fonctionnalités avancées dans Microsoft Edge via une extension. Ceux qui ont un abonnement Adobe Acrobat existant peuvent utiliser l’extension Acrobat dans Microsoft Edge sans frais supplémentaires ».

L’annonce a également souligné qu’elle « fait partie d’une initiative en cours d’Adobe et de Microsoft de transformer le travail et la vie numériques en apportant les outils d’automatisation de PDF, de signature électronique et de documents d’Adobe directement aux utilisateurs de Microsoft. Cette expérience PDF dans Microsoft Edge s’ajoute à un ensemble déjà complet d’intégrations Adobe PDF et de signature électronique dans les solutions Microsoft, notamment Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint et autres ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction par Renaud Larue-Langlois.