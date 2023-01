L’Université de Waterloo dirigera un consortium pour faire progresser la sécurité et la défense du Canada

L’Université de Waterloo annonçait hier la création d’un consortium de technologie de réseau mobile 5G et au-delà pour aider à développer des réseaux mobiles 5G et à améliorer la sécurité et la défense du Canada.

Une équipe d’informaticiens de Waterloo dirigera le consortium multipartenaires financé à hauteur de 1,5 million de dollars canadiens par le ministère de la Défense nationale (MDN) dans le cadre de son programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEaS).

Le projet s’étalera sur trois ans et impliquera une collaboration avec des partenaires universitaires et industriels de l’École de technologie supérieure de Montréal, de l’Université de Regina, de BlackBerry, de NoviFlow et de Rockport Networks, avec le soutien de Rogers Communications Canada.

Le consortium développera des systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour détecter les cyberattaques sur le réseau 5G au fur et à mesure qu’elles se produisent. Cela permettra une réponse rapide et des contre-mesures automatiques pour assurer la sécurité du réseau.

D’autres exigences de sécurité seront incluses dans les segments de réseau 5G eux-mêmes, en utilisant une orchestration de bout en bout des segments de réseau qui répond dynamiquement aux exigences de sécurité d’une application et à la gravité des menaces, a révélé l’annonce. Les segments de réseau 5G, ou découpage de réseau, sont une configuration réseau qui permet de créer plusieurs réseaux au-dessus d’une infrastructure physique commune.

« Nos réseaux de communications mobiles peuvent être découpés à l’aide d’un logiciel en réseaux adaptés qui fonctionnent virtuellement, chacun avec un degré d’isolement et un niveau de qualité de service différents pour répondre aux exigences de sécurité et de performance », a déclaré le Dr Raouf Boutaba, chercheur principal du projet et directeur de la Cheriton School of Computer Science de Waterloo. « Cependant, la logicielisation du réseau introduit également des vulnérabilités qui peuvent compromettre les services, y compris les tranches. L’objectif du consortium est de déployer des segments de réseau 5G qui offrent non seulement des performances, une flexibilité et une fiabilité élevées, mais également des niveaux de sécurité accrus requis pour les applications critiques.

Les différentes solutions seront intégrées aux technologies des partenaires et collaborateurs du consortium pour créer une preuve de concept sur le banc d’essai 5G de l’Université de Waterloo-Rogers .

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.