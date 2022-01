Des attaques par rançongiciel plus ciblées en 2022

Howard Solomon - 06/01/2022

Les attaques par rançongiciel seront plus ciblées en 2022 et dirigées contre des serveurs et des fournisseurs de services d’informatique en nuage, selon des chercheurs de Trend Micro.

Selon le rapport annuel de prédictions de l’entreprise de produits de cybersécurité, les opérateurs de rançongiciels viseront des cibles plus complexes pour en soutirer des données et en tirer profit.

« Leurs attaques seront un défi pour les équipes de sécurité, car de nombreuses entreprises n’ont pas encore investi pour sécuriser leurs serveurs autant qu’elles ont investi pour sécuriser leurs terminaux », indique le rapport du vendeur.

Les techniques d’infiltration utilisées par les opérateurs de rançongiciels resteront probablement les mêmes, selon le rapport, mais elles seront utilisées pour viser des cibles plus complexes, qui seront peut-être plus critiques que les principales cibles des années précédentes.

Des chercheurs croient aussi que les opérateurs de rançongiciels utiliseront aussi des méthodes d’extorsion plus modernes et plus sophistiquées.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Le paiement moyen par rançongiciel atteint 450 000 dollars au Canada

Un promoteur immobilier de Calgary touché par une attaque par rançongiciel

La Commission de transport de Toronto se remet d’une attaque par rançongiciel

Tags: Cybersécurité