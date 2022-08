Le programme NUMERIA du CRIM : Propulser l’intelligence artificielle dans les PME du Québec

En partenariat avec Prompt, qui développe et finance des partenariats de recherche et d’innovation dans tous les secteurs des technologies de l’information, du numérique, de l’intelligence artificielle et de la microélectronique, le Centre de Recherche Informatique de Montréal (CRIM) lançait récemment son programme NUMERIA pour aider les organisations et les PME dans la mise en œuvre d’un premier projet en intelligence artificielle (IA).

L’objectif du programme est simple : permettre aux organisations québécoises de bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon leurs besoins en intelligence artificielle.

Le parcours est composé de trois étapes qui le rendent accessible, efficace et adapté à la réalité des PME. Il favorise un cheminement structuré vers la réalisation d’un premier projet en intelligence artificielle.

Répondre aux questions des PME sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leurs cas d’usage et modèles d’affaires. Augmenter les compétences des ressources de l’entreprise par le biais de mentorat axé sur la pratique avec un accès à plus de 60 experts dans leur domaine. Offrir une analyse préalable des données qui seront exploitées dans le projet par les experts du CRIM afin de s’assurer de pouvoir démarrer le projet en IA dès que possible.

Le programme NUMERIA s’adresse aux PME québécoises qui souhaitent mettre en place une stratégie propriétaire de données afin de réaliser leur premier projet en intelligence artificielle pour gagner en compétitivité et en productivité, précise le site web du programme.

le programme souhaite répondre aux nombreuses interrogations et idées reçues qui demeurent dans le domaine de l’IA, tels que les défis reliés aux données, aux moyens financiers et également aux compétences nécessaires pour faire vivre un projet d’IA dans votre entreprise.

Déjà disponible, NUMERIA peut accompagner les entreprises qui souhaitent déposer une demande de financement dans le cadre de l’appel de projets en intelligence artificielle en cours, et ouvert jusqu’au 15 octobre prochain.

« Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec PROMPT et ainsi pouvoir offrir dès aujourd’hui l’opportunité aux entreprises québécoises porteuses d’un projet en IA d’être accompagnées préalablement grâce au programme NUMERIA. Ces entreprises auront une meilleure maîtrise de leur projet et pourront ainsi augmenter leur chance d’obtention de financement », affirme Mathieu Barreau, directeur Affaires, communications et partenariats du CRIM.

Pour plus d’informations, consulter le site Web du programme NUMERIA.