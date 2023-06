Le CRIM appuiera un consortium de recherche industriel sur l’IA de confiance

Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), un organisme spécialisé dans l’application industrielle concrète et maîtrisée de l’intelligence artificielle (IA) mènera les activités d’un consortium de recherche industriel public-privé.

Bénéficiant d’un investissement de 4,5 millions de dollars du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), une nouvelle initiative dans le domaine du développement de l’utilisation concrète de l’intelligence artificielle au Québec soutenue par le CRIM voit le jour : Confiance IA. Ce consortium a pour objectif de réaliser des projets industriels de plus de 40 millions de dollars sur les prochaines années.

La mission de Confiance IA est de soutenir des projets de collaboration entre des acteurs importants du secteur industriel et technologique québécois en écartant les obstacles associés au déploiement à l’industrialisation de l’IA.

La mise en œuvre du programme ciblera certains secteurs réglementés comme l’aéronautique, le transport et la finance où c’est un défi de démontrer la conformité de solutions à base d’IA à l’échelle de l’industrie. Le consortium se penchera également sur des aspects en lien avec l’acceptation sociale de l’IA, tels que l’IA éthique, responsable et durable.

Confiance IA se concentre spécifiquement sur les préoccupations industrielles en matière d’ingénierie de systèmes utilisant l’IA de manière concrète, éthique et durable, notamment le développement d’outils, de méthodes et de bonnes pratiques pour la conception, le test, la validation et la surveillance de ces systèmes d’IA, explique un communiqué. Un autre objectif de Confiance IA est de « fournir de manière accélérée et agile des solutions concrètes d’ingénierie représentés par de grands partenaires industriels qui œuvrent dans les domaines clés de l’économie du Québec ».

« Grâce à des initiatives comme celle du CRIM, nous serons en mesure d’accélérer l’intégration de l’IA de confiance dans nos entreprises. L’acceptabilité sociale de l’IA représente, dans certains domaines, un défi qu’il faut relever avec des projets comme celui-ci », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.