Le Panier Bleu : relancer l’économie grâce au numérique

Marie Pâris - 07/04/2020

Le gouvernement du Québec a lancé dimanche une plateforme répertoriant les commerçants de la province et leurs produits afin d’encourager l’achat local en ligne.

Plusieurs initiatives pour soutenir l’achat de produits d’ici ont vu le jour depuis le début de la crise de la COVID-19, et l’organisme à but non lucratif Le Panier Bleu s’inscrit dans ce mouvement collectif avec sa plateforme non transactionnelle.

Les entreprises québécoises peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme pour afficher leurs produits et services.

Les consommateurs qui consultent le site ont accès à une cartographies des commerces ainsi qu’à un moteur de recherche.

« C’est le temps de changer nos habitudes d’achat. Cette plateforme numérique va permettre aux Québécois de repérer, dans chacune des régions, les produits et services locaux », a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault, dans un communiqué de presse.

Lundi, le gouvernement annonçait en outre le lancement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), qui vise à soutenir la formation pour les travailleurs, notamment dans le développement de compétences numériques.

Le PACME, pensé pour préparer la relance économique du Québec après la pandémie, permettra aux entreprises de toucher jusqu’à 100 000$, selon le gouvernement.

Organismes communautaires, organismes sans but lucratif, entreprises d’économie sociale, promoteurs collectifs, comités sectoriels de main-d’oeuvre, coopératives ou encore associations professionnelles sont admissibles au programme jusqu’au 30 septembre.

Québec a attribué 100 millions de dollars au PACME afin de couvrir les salaires jusqu’à 25$/heure, les honoraires du formateur, l’achat de matériel et la gestion des ressources humaines.

Tags: achat en ligne