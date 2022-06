Le gouvernement dépose sa réforme de la législation sur la protection de la vie privée

Le gouvernement libéral a présenté sa deuxième tentative de réforme des lois sur la protection de la vie privée au pays couvrant le secteur des entreprises. Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a présenté ce matin le projet de loi C-27 à la Chambre des communes.

Les détails de la législation n’étaient pas immédiatement disponibles, il n’est donc pas clair en quoi elle différera de la législation proposée par le gouvernement en 2020, mais elle se compose de trois volets :

Dans un communiqué de presse, le ministre Champagne a déclaré que la LPVPC proposée garantira que la vie privée des Canadiens sera protégée et que les entreprises innovantes pourront bénéficier de règles claires à mesure que la technologie continuera d’évoluer. Ce qui comprend :

Établir des amendes importantes pour les organisations non conformes, avec des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial ou 25 millions de dollars, selon le montant le plus élevé, pour les infractions les plus graves.

Établir des protections plus solides pour les mineurs, notamment en limitant le droit des organisations de collecter ou d’utiliser des informations sur les mineurs et en imposant aux organisations une norme plus élevée lors du traitement des informations sur les mineurs.

Le projet de loi sur l’intelligence artificielle et les données introduira de nouvelles règles pour renforcer la confiance des Canadiens dans le développement et le déploiement de systèmes d’IA, notamment :

Protéger les Canadiens en veillant à ce que des systèmes d’IA à fort impact soient développés et déployés de manière à identifier, évaluer et atténuer les risques de préjudice et de partialité.

La création d’un commissaire à l’IA et aux données pour aider le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie à s’acquitter de ses responsabilités ministérielles en vertu de la Loi, notamment en surveillant la conformité des entreprises, en ordonnant des audits par des tiers et en partageant des informations avec d’autres organismes de réglementation et d’exécution, le cas échéant.