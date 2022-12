Le Canada en voie d’atteindre son objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse

La ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a fait état des progrès rapides réalisés par le gouvernement du Canada vers l’atteinte de son objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, quel que soit l’endroit où ils vivent.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 7,6 milliards de dollars afin d’améliorer la connectivité partout au Canada et il continuera de travailler avec les provinces et territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les fournisseurs de services Internet.

« Nous savons tous qu’Internet n’est plus un luxe de nos jours, c’est une nécessité. L’accès à des services Internet rapides et fiables permet aux communautés rurales et éloignées d’être sur un même pied d’égalité. Leurs habitants peuvent ainsi avoir accès aux services essentiels, comme les soins de santé et l’éducation, participer à l’économie numérique ou simplement communiquer avec leurs proches. Les progrès que nous avons réalisés cette année nous rapprochent un peu plus de notre objectif, à savoir fournir à tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence, un accès fiable à Internet haute vitesse d’ici 2030. Je suis heureuse d’annoncer qu’en 2022, nous fournissons un accès à Internet haute vitesse à plus de 93,5 % des foyers canadiens, comparativement à 79 % en 2014. Nous sommes donc en bonne voie d’atteindre notre objectif », a déclaré la ministre Hutchings dans un communiqué.

En novembre 2022, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonçait un supplément de 475 millions de dollars au Fonds pour la large bande universelle (FLBU), un programme qui s’élève maintenant à 3,225 milliards de dollars. Grâce au FLBU et à d’autres investissements fédéraux et provinciaux, le gouvernement du Canada est en voie d’atteindre son objectif de brancher à Internet haute vitesse 98 % des Canadiens d’ici 2026 et l’ensemble de la population canadienne d’ici 2030.

Depuis le lancement du Fonds, 251 projets ont été annoncés pour de brancher jusqu’à 328 000 foyers à un service Internet haute vitesse abordable et fiable. 117 de ces projets ont été annoncés rien qu’en 2022. Tout au long de 2023, d’autres projets seront ajoutés au titre du FBLU.

En outre, le Volet de réponse rapide (VRR) a été créé pour financer des projets prêts à démarrer et capables de fournir rapidement un accès Internet à des foyers. À ce jour, les projets qui s’inscrivent dans le cadre du VRR ont permis à 83 000 foyers d’avoir accès à des services.

Le gouvernement a également lancé, en novembre dernier, un tableau de bord d’accès à Internet haute vitesse, entièrement interactif, qui fournit des informations à jour sur les progrès accomplis par le gouvernement vers l’accès universel à Internet haute vitesse.