Lancement d’un partenariat mondial et d’un centre d’expertise sur l’IA

Marie Pâris - 18/06/2020

Le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine le lancement du Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA), en même temps que l’établissement du Centre d’expertise international de Montréal pour l’avancement de l’intelligence artificielle (CEIMIA).

Le PMIA réunit des pays et des experts de l’industrie, de la société civile, des gouvernements et des universitaires. Il soutiendra le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en travaillant sur quatre thématiques, dont deux appuyées par le CEIMIA : l’utilisation responsable de l’IA et la gouvernance des données.

Dans le contexte actuel de pandémie, le PMIA examinera également comment l’IA peut être mise à contribution pour répondre et se remettre de la COVID-19.

Plusieurs experts canadiens contribueront aux recherches et aux activités du PMIA, notamment le fondateur de l’Institut québécois d’intelligence artificielle, Yoshua Bengio, qui coprésidera le groupe de travail sur l’utilisation responsable de l’IA.

Le CEIMIA, dont la mise sur pied est pilotée par Montréal International, constituera l’un des deux centres d’expertise du PMIA avec celui de Paris et organisera la première rencontre internationale du groupe d’experts multipartite du PMIA à Montréal en décembre 2020.

Il travaillera avec le Conseil consultatif en matière d’intelligence artificielle du gouvernement du Canada, le Forum IA Québec, l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique ainsi que des experts québécois, canadiens et internationaux pour renforcer l’innovation et la commercialisation des technologies de l’IA.

Ces initiatives font notamment suite à l’annonce du gouvernement du Québec en mars 2018 de l’octroi de 5 millions de dollars pour favoriser la création ou l’attraction d’une organisation internationale de l’intelligence artificielle à Montréal.

Tags: Centre d'expertise international de Montréal pour l'avancement de l'intelligence artificielle