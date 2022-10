Lancement du service Xplore Fibre au Québec

Xplore inc. (qui se nommait jadis Xplornet), un fournisseur d’accès Internet 5G et par fibre optique en région qui a son siège social à Woodstock au Nouveau-Brunswick, annonce qu’environ 6 000 résidents et commerces de Val-des-Sources, de la MRC de Papineau et de la MRC de Pontiac au Québec ont maintenant accès à son service Internet haute vitesse par fibre optique. Les forfaits proposés offrent un débit de téléchargement et de téléversement pouvant atteindre 1 gigabit par seconde et une connexion sans aucune limite de données.

Xplore se spécialise en matière d’accès Internet pour les régions depuis près de 20 ans. Sa nouvelle bannière traduit son engagement renouvelé à améliorer le quotidien des gens qui habitent en région en leur fournissant une expérience Internet de qualité supérieure, précise la société dans un communiqué.

« Grâce à nos connexions qui atteignent le gigabit par seconde, toutes les Québécoises et tous les Québécois qui le désirent pourront profiter des attraits de la vie en région sans sacrifier la qualité de leur accès Internet », a déclaré Allison Lenehan, président-directeur général de Xplore inc. « Nos équipes sont actuellement à l’œuvre pour assurer à nos clients qu’ils pourront profiter au maximum des avantages de l’Internet, même en région. »

L’annonce d’aujourd’hui fait partie de l’initiative de Xplore d’investir 500 millions de dollars d’ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour l’intégrer à son réseau fixe sans fil 5G. En plus du Québec, elle mène actuellement d’autres projets d’expansion de son réseau de fibre optique en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de l’Opération haute vitesse du gouvernement du Québec. Outre cette annonce, Xplore prévoit déployer déployer son réseau de fibre optique de pointe à plus de 20 000 foyers et entreprises de Val-des-Sources, de La Tuque, de la MRC de Papineau, de la MRC de Pontiac, et de la vallée de la Gatineau. Par la suite, la société utilisera ses propres ressources pour financer l’expansion de son réseau par fibre optique dans ces localités. À terme, on parle de quelque 3 200 kilomètres de fibre optique répartis dans 61 municipalités québécoises. Xplore prévoit par ailleurs annoncer d’autres municipalités qui auront accès à son réseau dans les prochains mois.