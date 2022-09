L’ACEI annonce une protection hors réseau pour son pare-feu DNS

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a annoncé une nouvelle extension pour son service de pare-feu DNS. Celui-ci inclut désormais une protection hors réseau pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés à leurs réseaux d’entreprise.

Conçu pour être utilisé par des télétravailleurs sur des réseaux privés et publics, le pare-feu ACEI surveille et analyse le trafic DNS et empêche les utilisateurs d’accéder à des sites Web malveillants. L’objectif est de protéger les utilisateurs contre les menaces de sécurité Web courantes, telles que les attaques de hameçonnage. De plus, il empêche également la propagation des logiciels malveillants déjà présents sur un réseau.

Le nouveau service étend la fonction du pare-feu au-delà du réseau initial. Le service infonuagique fonctionne sans activer de réseau privé virtuel et a un impact minimal sur les performances du système. Pour faciliter le déploiement, l’ACEI lance également une application complémentaire qui permet de filtrer le contenu en dehors du périmètre initial du réseau. Il ne nécessite aucun équipement spécial.

Pour les administrateurs, le pare-feu ACEI comprend des fonctionnalités de gestion qui leur permettent de configurer plusieurs réseaux d’entreprise et publics. Il dispose également d’une multitude de systèmes pour surveiller les menaces qu’il détecte. Il peut gérer des appareils dans des réseaux et des groupes et appliquer des politiques uniques à différents segments.

Le service est disponible sur Android, iOS, Windows, MacOS et Chrome.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique,

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.